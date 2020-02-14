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пятница, 14 февраля 2020 12:24

Офис президента подает в суд на журналистов-расследователей

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Офис президента подает в суд на журналистов-расследователей
Будут требовать опровержений и извинений, говорят в ОП

Офис президента подает в суд на программу "Схемы" из-за сюжета-расследования о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Об этом ОП заявил в пятницу.

"Информация полностью не соответствует действительности.

Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - говорится в заявлении.

На Банковой заявили об "откровенной манипуляции общественным мнением".

"Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но, когда так же поступают украинские журналисты, это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой", - говорится в сообщении.

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"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе.

Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений.

Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Перший" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием", - заявили в ОП.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что в январе президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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