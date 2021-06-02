Офис президента готовится поменять нескольких губернаторов

Зеленский готовится сменить нескольких руководителей областей. Фото: Укринформ

Власти планируют заменить губернаторов в областях, где есть проблемы.

"Мы действительно изменили большое количество глав администраций, где, не спорю, промахнулись ... Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - замглавы ОП Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

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