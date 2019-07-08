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понедельник, 08 июля 2019 13:32

Офис президента готовит сюрприз о люстрации

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Офис президента готовит сюрприз о люстрации
Закон о люстрации приняли в 2014-м.

В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, подлежащих люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.

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Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти" в сентябре 2014-го.

Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

2015-го в КС поступило 2 представления от Верховного суда и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Суд объединил 3 представления в одно производство.

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