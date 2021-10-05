Оффшоры и Зеленский оказались на первых полосах мировых медиа - Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко: "Сегодня "оффшорный президент" - на первых страницах BBC, Guardian, Washington Post". Фото: НикВести

Правоохранительные органы закрывают глаза на расследование мировых медиа о том, что президент Владимир Зеленский фигурирует в расследовании Pandora Papers об оффшорах.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Зеленский всю жизнь мечтал попасть на страницы мировых СМИ. Мечты сбываются. И сегодня "оффшорный президент" - на первых страницах BBC, Guardian, Washington Post", - констатирует Геращенко.

"Речь о том, что могло быть выведено преступным путем более 40$ млн с "ПриватБанка", куда государство для рефинансирования влило 155 млрд грн", - пояснила Геращенко.

"И поэтому, дорогие пенсионеры, когда вы спрашиваете, а почему у вас пенсия 1700 грн, спросите об этом у президента. Который, согласно расследованию моего коллеги Владимира Арьева, за 5 самых тяжелых лет оплатил знаете сколько налогов? В 2014 году - ноль. В 2015 году - 3 тыс. грн., а за пять самых тяжелых лет, перед своим президентством этот "очень успешный бизнесмен" оплатил из 10 компаний только миллион 300 грн налогов", - напомнила сопредседатель фракции.

"Возбудят ли правоохранительные органы уголовные дела против президента? Очевидно, что нет, потому что все они были на дискотеке в Трускавце", - напомнила Геращенко.

Она также отметила, что Зеленский в Трускавце признался в том, что именно он позвонил белорусскому диктатору Александру Лукашенко и сообщил о "вагнеровцах".

"Там он признался еще и в государственном преступлении, в том, что именно он позвонил Лукашенко и рассказал, что вагнеровцы заехали на его территорию. А его бывшая прес-секретарь на олигархическом канале пошла дальше: она сказала, что Лукашенко в разговоре с президентом еще обещал обязанности обязательно отдать вагнеровцев. Поэтому речь идет и о государственной измене. Будет ли этому посвящено СНБО? Очевидно, что нет", - резюмирует Геращенко.

3 октября 2021 года расследователи "Слидство.Инфо" опубликовали фильм "Оффшор 95", где говорится о бизнесе Зеленского и его окружения. В частности расследователи выяснили, что оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний олигарха Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал "ПриватБанка".