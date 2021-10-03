Оффшор-95 Зеленского: сорвали премьеру скандального фильма-расследования

Расследовательскому агентству "Слидство.Инфо" отказали в помещении для показа фильма "Оффшор 95", посвященного тайнам бизнеса президента Владимира Зеленского.

Об этом руководитель агентства, журналистка Анна Бабинец сообщила на своей странице в Facebook.

Премьеру запланировали на 19:00 3 октября в Малой опере. Однако только за пять часов до показа директор заведения Алексей Прасол заявил, что фильм о президенте показывать не будут.

Власть сорвала премьеру скандального фильма-расследования. Фото: Facebook/Anna Babinets

"Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена", - написала Бабинец.

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Она также попросила о помощи в поиске новой локации для премьеры, ведь на показ зарегистрировались 250 человек.

Над документами работала команда из более 600 журналистов из 117 стран - члены независимой международной сети расследователей The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), которые ранее расследовали Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN. Украину в этом проект представляло "Слидство.инфо".

Киевская публичная библиотека имени Леси Украинки убрала с выставки работ украинского карикатуриста Олега Смаля изображение президента Владимира Зеленского. Хотя еще 19 июля, когда открывали выставку, сама же библиотека похвасталась, что в представленной коллекции есть карикатуры на всех президентов Украины.