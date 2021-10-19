"Оффшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова

НАПК проверило декларацию Зеленского за 2020 год. Фото: Reuters

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию президента Владимира Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова касательно расследования журналистов Pandora Papers.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

НАПК ответило нардепу на ходатайство.

Проверили декларацию Зеленского за 2020 год.

"В ответе отмечается, что информация по расследованию "Слідство інфо" учтена при проведении проверки.

В НАПК обещают обнародовать результаты полной проверки. Ждем!", - написал депутат.

Дополняется.