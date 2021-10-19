"Оффшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 522
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 405
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1017
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 14041
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1818
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3024
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1107
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
3
6
15
9
10
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Порошенко вручили именную награду &quot;30 лет Независимости Украины&quot;
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Видео
Все видео
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
"Слуги народа" потратили на своих помощников сотни тысяч гривен
"Слуги народа" потратили на своих помощников сотни тысяч гривен
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3852
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1395
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 963
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 20:13

"Оффшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова

  Комментировать
&quot;Оффшор 95&quot;: НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
НАПК проверило декларацию Зеленского за 2020 год. Фото: Reuters

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию президента Владимира Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова касательно расследования журналистов Pandora Papers.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

НАПК ответило нардепу на ходатайство.

Проверили декларацию Зеленского за 2020 год.

"В ответе отмечается, что информация по расследованию "Слідство інфо" учтена при проведении проверки.

В НАПК обещают обнародовать результаты полной проверки. Ждем!", - написал депутат.

Дополняется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Оффшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

Как судили диктатора: его обвинили в смерти 148 лиц

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 14041
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 13448
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8172
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 5040
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли
8
 Просмотров: 4347
Политика
Ни одна партия в Раде не объяснила, куда потратила 693 млн грн
Ни одна партия в Раде не объяснила, куда потратила 693 млн грн Просмотров: 81
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
 Просмотров: 153
Зеленский предлагает народу новый сериал, где он будет играть в Робин Гуда - Сюмар
Зеленский предлагает народу новый сериал, где он будет играть в Робин Гуда - Сюмар Просмотров: 162
Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения нового транша МВФ
Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения нового транша МВФ Просмотров: 90
Зеленский должен рассмотреть петицию об установлении камер во всех детских садах
Зеленский должен рассмотреть петицию об установлении камер во всех детских садах Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
1
Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского
Голосов: 8659
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть