"Однополые пары - это странная история", - Тимошенко предложила закрепить в Конституции традиционную семью

Фото: "Свобода слова"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила закрепить в Конституции "традиционную семью".

По ее мнению, семью имеют образовывать мужчина и женщина, о чем она заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны образовывать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать ... Я считаю, что это просто какая-то странная история ", - заявила политики на в ответе на вопрос, входит ли она в вновь межфракционного" консервативного "объединения" "Ценности, достоинство, семья "и поддерживает ли легализацию однополых браков.

По ее словам, ее участие в объединении зависит от целей этого образования.

Добавила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди". При этом отметила, что каждый имеет свободу, которую никто не может ограничить.

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Парламент Тайваня проголосовал за легализацию однополых браков. Страна стала первой в Азии, которая узаконила браки между людьми одного пола. Еще 2017-го Конституционный суд страны решил, что однополые пары имеют право на брак, и предоставил парламенту 2 года, чтобы внести изменения в законодательство.