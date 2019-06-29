Однофамильцам на выборах платят 20 тысяч долларов

Больше всего однофамильцев на 133 округе в Одессе

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты Украины в 43-х мажоритарных округах.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019 на официальном сайте ЦИК – пишет 24tv.ua

При этом на отдельных округах принять участие в предвыборной гонке изъявили желание сразу по несколько кандидатов с одинаковой фамилией.

Так, на 133 округе в Одессе кандидатами в депутаты зарегистрированы сразу четыре человека по фамилии Баранский. Двое из них - Виталии. При этом, один Баранский - Виталий - является выдвиженцем "Опоблока", а другой - Виктор - "Оппозиционный платформы - За жизнь". Остальные двое Баранских - самовыдвиженцы.

В 92 округе в Киевской области идут четыре кандидата по фамилии Гудзенко. Три Виталии и один Виктор. В этом же округе баллотируются три кандидата по имени Александр Ференц. Различные только по отчеству - Борисович, Владимирович и Петрович.

За регистрацию в качестве кандидата однофамильцам платят в 20 тысяч долларов США. Об этом рассказал один из народных депутатов Украины, которые представляют Одессу в Верховной Раде.

"В 142 округе идет Антон Киссе. Он зарегистрировал" двойника "кандидата от" Слуги народа ". Точно знаю, что в штабе Киссе на это было выделено 20 тысяч долларов. Сколько дошло до самого" двойника ", сказать сложно. Но нужно понимать, что кандидатов от "Слуги народа" очень сильно боятся, поэтому применяют против них все возможные технологии", - рассказал нардеп.

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Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы в 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округах .