Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко

Нардеп от "Блок Петра Порошенка", председатель комитета по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец начала агитировать за бывшего премьера, кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Об этом шла речь на медицинском форуме, который Тимошенко проводила в среду.

Богомолец назвала Тимошенко "сильным лидером".

"Я хочу поблагодарить Юлию Владимировну, как сильного лидера, который имеет право и силу рядом с собой предоставлять слово другому кандидату в президенты. Только сотрудничество всех политических сил является признаком честной политики. А не тех, кто прячет глаза за своими партийными билетами.

Я поддерживаю движение и обсуждения стратегического. Мы готовы предоставить все, что наработано комитетом здравоохранения. Мы готовы к сотрудничеству, другого пути нет", - заявила она.

Форум проходил под лозунгом Тимошенко "Новый курс Украины".

Вместе с тем Тимошенко сказала, что Богомолец "переживает за здравоохранение" и "борется, как может".

Ольга Богомолец избиралась в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2014 году. Шла третьей в списке партии "Блок Петра Порошенко".

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Юлия Тимошенко начала ездить областями в рамках "большого тура". Вместе с экс-премьером перед избирателями выступает певец Александр Пономарев.