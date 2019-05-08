Одна из фракций поддержала предложение Зеленского по инаугурации

Фракция "Самопомочи" имеет 25 депутатов в парламенте. Фото: uapress.info

Фракция "Самопомочи" поддерживает предложенную Владимиром Зеленским дату его инаугурации - 19 мая.

Об этом заявил лидер политсилы Андрей Садовый, передает "Громадське".

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая - welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он сегодня имеет высокий уровень доверия, если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ - молодец, тогда будет успех", - сказал Садовый.

Он убежден, что благодаря большой поддержке населения Зеленский может "заставить" парламент проголосовать за снятие неприкосновенности и изменение Избирательного кодекса. В противном случае Раду нужно распустить.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - по закону имеет право сделать это до 27 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19, 20 и 28 мая.