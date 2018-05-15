Одна из фракций отказывается поддержать Антикоррупционный суд

Ранее Олег Ляшко заявил, что в стране необходимо изменить избирательную систему. Сейчас ему не нравится такое требование МВФ. Фото: facebook.com/KarimovOsman

Фракция Радикальной партии не будет голосовать за создание Антикоррупционного суда.

Об этом заявил лидер партии Олег Ляшко перед заседанием парламента.

"Наша команда не будет голосовать за Антикоррупционный суд. Это очередной орган под внешним управлением, как НАБУ и другие так называемые антикоррупционные структуры. Их создают в Украине, а управляют ими извне", - сказал Ляшко.

Он отметил, что прокурорам нельзя давать большие зарплаты.

"Международный валютный фонд дает кредиты, а взамен ставит условия: Антикоррупционный суд, прослушка НАБУ, изменения в Конституцию, изменение избирательной системы. Это как ЦК партии в Москве когда-то было", - добавил "радикал".

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1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата. Законопроект должен пройти второе чтение. Спикер Андрей Парубий надеется, что ко второму чтению перейдут на следующей неделе.