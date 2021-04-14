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среда, 14 апреля 2021 10:43

Одиозный Вовк заявил о "иностранном влиянии" на Зеленского

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Одиозный Вовк заявил о &quot;иностранном влиянии&quot; на Зеленского
Павел Вовк руководит ОАСК 11 лет. Фото: Facebook-страница Вовка

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации, заявил, что Украиной "руководят посольства и их приспешники".

Пост в Facebook Вовк написал на русском.

"Президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния", - так прокомментировал неотложный законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК.

"Государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество", - также написал председатель ОАСК.

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13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - заявил Зеленский.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.

Брата Вовка Юрия Зонтова подозревают во взяточничестве. 6 апреля его и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ на получении $100 тыс. для последующей передачи судьям ОАСК. У родственника председателя суда правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтів, 230 тыс. грн і 100 шекелей наличными.

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