Одиозный судья восстановился в статусе

Люстрованому Виктору Татькову вернули статус судьи. Фото: УНІАН

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда времен президентства Януковича Виктор Татьков вернул себе статус судьи. Из части имущества его близкого окружения сняли арест.

Об этом сообщают журналисты программы "Схеми: корупція в деталях".

4 июня Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул неприкосновенность. Это усложнит работу следствию - ведь теперь для задержания Татькова, взятие его под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.

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В сентябре 2016-го Верховная Рада уволила Виктора Татькова с должности судьи, потому что он подвергался люстрации. Прокуратура подозревала судью в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Весной 2018-го стало известно, что Татьков попросил убежища в Австрии. Журналисты выяснили, что на родственников и небогатых друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около 100 объектов недвижимости в Украине и около 10 - в Испании.