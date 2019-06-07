Одиозный судья восстановился в статусе

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда времен президентства Януковича Виктор Татьков вернул себе статус судьи. Из части имущества его близкого окружения сняли арест.
Об этом сообщают журналисты программы "Схеми: корупція в деталях".
4 июня Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова.
Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул неприкосновенность. Это усложнит работу следствию - ведь теперь для задержания Татькова, взятие его под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.
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В сентябре 2016-го Верховная Рада уволила Виктора Татькова с должности судьи, потому что он подвергался люстрации.
Прокуратура подозревала судью в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
Весной 2018-го стало известно, что Татьков попросил убежища в Австрии.
Журналисты выяснили, что на родственников и небогатых друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около 100 объектов недвижимости в Украине и около 10 - в Испании.
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