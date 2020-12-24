Одиозный председатель ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС

Детективы Национального антикоррупционного бюро лично вручили главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку повестку о вызове в ВАКС.

Подозреваемого ждут 5 января 2021 года на следующем судебном заседании, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Вручение повестки состоялось во время празднования, организованного экс-нардепом, президентом одного из юридических вузов Украины. На праздновании объявлен в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость", - говорится в сообщении.

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В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, захват государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году.