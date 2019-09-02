Одиозных судей будут оставлять мантий еженедельно

В судах более 2 тыс. вакансий, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что состав судов первой инстанции следует полностью обновить еще в 2019 году, а нечестных судей он будет лишать должности и звания. Об этом Зеленский заявил на встрече с правительством и руководством парламента в понедельник.

"Из-за неуклюжей судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления - наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее.

Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судей. Причем очистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций.

Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до Нового года. Но это должен сделать уже новый Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданному мной законопроекту", - цитирует президента "Українська правда"

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.