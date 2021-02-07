Одесскую областную организацию "Свободы" временно возглавил Андрей Маляса

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В Одесской области произошел скандальный раскол в областной организации партии "Свобода".

Главу организации Павла Кириленко отстранили от должности на внеочередном собрании, на его место назначили временного исполняющего обязанности Андрея Маляса, передает "Эспрессо".

"Приглашаю к диалогу старых побратимов и просто неравнодушных украинцев относительно расширения националистического движения в Одесской области", – написал новый глава в Facebook.

В свою очередь Павел Кириленко, отстраненный от должности решением председателя партии Олега Тягнибока, считает это решение признаком деградации ВО "Свобода".

"Уже окончательно стало очевидно, что руководство "Свободы" не собирается менять свои подходы к политической деятельности и позиционированию. По-прежнему ни одной внутрипартийной дискуссии не планируется", – прокомментировал ситуацию Кириленко.

Он также сообщил детали партийного собрания, состоявшегося 6 февраля.

"Никаких ответов на вопросы участников собрания о стратегии и видении будущего "Свободы" на современном этапе предоставлено не было. Все их месседжи и спичи сводились к одному – что мы националисты, а потому должны выполнять приказы и слепо верить руководству партии. После чего был зачитан очередной приказ председателя "Свободы" о назначении исполняющего обязанности председателя областной организации, которому даже не предоставили слово, чтобы выступить перед собранием. При этом отмечу, что голосования за избрание и. о. председателя не было, а все дискуссии пресекли предложением спеть гимн. Именно такие шаблонные действия "Свободы", нежелание развиваться, двигаться вперед, признавать ошибки и делать выводы довели партию до стагнации, а теперь уже и до полной деградации", – написал Кириленко.

Он считает, что партию еще можно спасти, но для этого нужны "политическая ответственность главы партии" и "начало внутрипартийной дискуссии на уровне Совета уполномоченных и съезда партии".