Очередной проигрыш России: суд Швейцарии обязал заплатить украинским компаниям за аннексию Крыма

Суд Швейцарии вынес приговор не в пользу России. Фото: proua.com.ua

9 января Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить около 76 млн швейцарских франков ($77,9 млн – Gazeta.ua) компенсации за ущерб украинским компаниям, имущество которых конфисковали во время аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в двух решениях от 12 декабря, опубликованных на сайте суда.

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Ранее 12 украинских компаний подали иск против России. Все утверждали, что при аннексии полуострова Россией заправочные станции и некоторые активы, такие как офисные здания или залежи топлива, принудительно отобрали у владельцев.

Тем самым Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, заключенное двумя странами в ноябре 1998 года и вступившее в силу с января 2000 года. Соглашение защищает, в частности, инвестиции, которые были сделаны на территории другой стороны.

В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года.

В октябре 2018 года Федеральный суд Швейцарии признал право международного арбитража в Женеве рассмотреть заявления 12 украинских компаний относительно возмещения убытков за национализацию их активов в Крыму на общую сумму около 100 млн долларов.