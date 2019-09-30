Обвиняемый в убийстве Бузины будет наблюдать за роботой НАБУ

Медведько вошел в РГК НАБУ от ОО "Союз ветеранов войны с Россией". ФОТО: Facebook Андрея Медведько

Обвиняемый в убийстве публициста Олеся Бузины Андрей Медведько выиграл конкурс на место в Раде общественного контроля Национального антикоррупционного бюро. За него проголосовали 3902 человека.

Об этом свидетельствуют результаты интернет-голосования, передает пресс-служба НАБУ.

Медведько вошел в РГК НАБУ от ОО "Союз ветеранов войны с Россией".

Вторым членом совета стал Иван Ясинский от общественной организации "Демократическая сокыра орды".

Медведько и Ясинский вошли в совет, потому что двое членов сложили полномочия досрочно. Еще 13 членов работают в совете с июня 2019-го.

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Публициста Олеся Бузину убили в апреле 2015-го года у дома на улице Дегтяревской в ​​Киеве. Подозреваемых в преступлении задержали. Это Андрей Медведько и Денис Полищук. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Обвиняемые вину не признают.