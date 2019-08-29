Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт

Оценку Зеленскому будут давать через следующие 100 дней работы. Фото: president.gov.ua

Уровень доверия президенту Владимиру Зеленскому в 70% объясняется тем, что пока он не сделал ничего плохого для страны.

Об этом Gazeta.ua в стенах Верховной Рады сказал парламентский эксперт Игорь Когут.

"Зеленский пока не сделал ничего плохого, поэтому к нему столь высокий уровень доверия. Не сделал больших ошибок. На что надеялись все оппоненты.

Во-вторых, в период 100 дней он созревал как политик. То, каким он пришел на должность и каким есть сейчас - он больше ведет себя политически. А оценку ему и его действиям будут давать уже через следующие 100 дней. Когда сформируется парламент и заработает правительство. Тогда будет более жесткая история.

Но все равно, ожидать какого-то сногсшибательного падения рейтинга в этом году не придется.

Задача максимум для новой власти - ни убавить рост экономики. Договориться о нормальном сотрудничестве с международными структурами.

Однако самле ключевое - найти формулу решения войны на Донбассе. Это сверхзадача на ближайшие годы", - говорит Игорь Когут.

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27 августа прошло 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.