Обучение слуг народа в Трускавце стоило более чем 11 млн грн

Недельный курс обучения избранных на выборах в июле нардепов от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн Фото: Ракурс

Недельный курс обучения избранных на выборах в июле нардепов от "Слуги народа" в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете "СН" за 3-й квартал 2019 года.

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн – за проживание в отеле, пишет LIGA.net.

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За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики получила от "Слуги народа" 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тыс. грн. Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тыс. грн - военный сбор.

Партия "Слуга народа" анонсировала создание офиса обучения и развития для своих депутатов. Он будет действовать на постоянной основе, указали в Facebook партии. Формат офиса - вебинары, семинары, групповые занятия. Регулярность - не реже одного раза в 3 месяца. Подробнее о плане работы офиса обещают рассказать на форуме партии в сентябре-октябре. Посещать занятия смогут не только нардепы от "Слуги народа", но и региональные представители, будущие кандидаты партии на местных выборах.