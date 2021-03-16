Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова

Опубликовали очередную беседу Суркова и Медведчука. Фото: Цензор

В сети появилась новая аудиозапись вероятного разговора между кумом Путина Виктором Медведчуком и бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым.

Беседа, в частности, касается Дебальцево и переговоров российских сил на Донбассе с СБУ. Дата переговоров не уточняется. Журналисты получили аудиозаписи из достоверных источников, сообщает OBOZREVATEL.

Участники беседы обсуждают связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым (позывной – "Царь"), коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого "Совета городов".

Сурков якобы озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, который Москва готовила для Донбасса.

"Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати", - говорит собеседник с голосом Медведчука.

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В апреле СМИ опубликовали запись разговора, в которой Медведчук и Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Разговор касается схемы поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове. Помимо этого, стороны говорят об обмене пленниками на Донбассе. В ходе беседы Медведчук рассказывает Суркову, что именно Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.