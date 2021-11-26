Обстрел машины Шефира: с обысками нагрянули на магазины оружия

Обстрелянный автомобиль Шефира. В машину выпустили не менее 10 шаров. Фото: Pavlovsky news

Правоохранители провели 100 обысков в рамках расследования покушения на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет "Укринформ".

Обыски прошли и в магазинах по продаже оружия и боеприпасов. Касались также лиц, занимающихся их сбытом.

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"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления", - рассказали в ведомстве.

Добавили, что пока по этому делу о подозрении не сообщили ни одному лицу.

22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Сергея Шефира. Ранили водителя машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль. В Офисе президента обстрел связали с борьбой против олигархов. Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции. Владимир Зеленский назначил Шефира помощником в мае 2019 года. Шефир является продюсером "Студии "Квартал 95", которая снимала телесериал "Слуга народа".