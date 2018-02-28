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среда, 28 февраля 2018 23:55

ОБСЕ в Минске готовит перемирие на Донбассе

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ОБСЕ в Минске готовит перемирие на Донбассе
Готовится новое перемирие. Фото: Zik

Координатор Трехсторонней контактной группы от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайдик (Martin Sajdik) сообщил, что в рамках переговоров в Минске готовится договоренность об абсолютном режиме прекращения огня на Донбассе.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал он в среду, 28 февраля, передает белорусское информагентство БЕЛТА.

Между тем в так называемой "ЛНР" сообщили, что перемирие может начаться уже со следующей недели. "Стороны договорились о абсолютном соблюдении режима прекращения огня с ноля часов по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни", - заявил представитель "ЛНР" в минской контактной группе Владислав Дейнего.

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Украинская сторона пока не комментировала информацию о перемирии. Пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила лишь, что при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской 5 марта может произойти разведения сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ.

С 23 декабря 2017 года на Донбассе раз было объявлено перемирие, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске. Однако режим "тишины" неоднократно нарушался, стороны обвиняли друг друга в обстрелах.

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01
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