ОБСЕ осудили нападение на "112 канал"

Осудили расстрел "112 канала". Фото: РБК

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел офисного здания телеканала "112 Украина".

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", – цитирует Дезира пресс-служба Организации.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

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В ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания телеканала "112.Украина" из гранатомета, никто не пострадал, полиция квалифицировала событие как теракт. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.