ОБСЕ не может верифицировать разведение войск на Донбассе - штаб ООС

ОБСЕ не может проверить разведение войск - штаб. Фото: РБК

Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли от позиций. Но есть определенные предостережения, в частности, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут-часа можно занять и снова продолжить обстрелы.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями", - в эфире "Громадского" заявил заместитель командующего штаба штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или час можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - сказал генерал-майор.

"В то же время, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации", - заверил он.

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21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.