"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам

"Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, топ-коррупционеры действительно соответствовали законодательству, получили заслуженные приговоры. Нам общество никогда этого не простит. У нас есть шанс". ФОТО: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский приехал к работникам НАБУ и САП, чтобы заявить, что им "не связывают руки" и общество ждет справедливости.

Трансляцию визита вел его Офис.

Сначала выступил руководитель НАБУ Артем Сытник, который и передал слово президенту.

"Сегодня такой запрос общества на победу справедливости. На то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваши полномочия, ваш профессионализм, ваша энергия. Вот эта энергия, почему я приехал к вам со своими коллегами ... Мы приехали, чтобы вас зарядить этой энергией. чтобы вы поняли, мы вас влиять не будем. И не хотим. Руки у вас не связаны.

Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, топ-коррупционеры действительно соответствовали законодательству, получили заслуженные приговоры. Нам общество никогда этого не простит. У нас есть шанс", — сказал президент.

Зеленский отметил, что его предшественники относились к САП и НАБУ "по-разному".

"Мы влиять на вас не будем, но если вас кто-то давит, то вы говорите. На них - будем".

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский немедленно планирует встречу с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким. В конце мая Владимир Зеленский встретился с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он заявил, что дает им 3 месяца на достижение прогресса в расследовании резонансных схем.