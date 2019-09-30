Общаться с Россией нужно. Знаю как - глава украинской делегации в ПАСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2898
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2439
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6786
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9522
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
16
7
5
3
16
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Видео
Все видео
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Мэр Днепра обматерил депутата на сессии горсовета
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 549
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 03:18

Общаться с Россией нужно. Знаю как - глава украинской делегации в ПАСЕ

  Комментировать
Общаться с Россией нужно. Знаю как - глава украинской делегации в ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ имеет навыки общения с россиянами. Фото: ЕП

Отказываться от полного общения с Россией - неправильно. Так считает глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Защищая свои интересы, необходимо знать, что происходит в мире, сказала Ясько в интервью изданию "Левый берег".

Навыки общения с россиянами депутат получила еще во время учебы в одном из московских университетов: "Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом ..." .

Осеннюю сессию ПАСЕ глава делегации планирует посетить в качестве гостя. Там уже запланированы встречи с европейскими политиками, в частности с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален. Другие депутаты, члены делегации, на сессию не поедут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ: официальное заявление

Ясько добавила, что участие Украины в следующей сессии, подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращения России в ПАСЕ. "Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество, как стратегически важное для Украины", сказала она.

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
21 сентября стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Общаться с Россией нужно. Знаю как - глава украинской делегации в ПАСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 18909
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 17479
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 15851
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 10413
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 10208
Политика
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ Просмотров: 54
Программа действий правительства, новые кадры и законопроекты. Кабмин похвастался своей работой
Программа действий правительства, новые кадры и законопроекты. Кабмин похвастался своей работой Просмотров: 135
В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным
В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным Просмотров: 2664
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
16
 Просмотров: 1143
Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека
Люстровани чиновники массово жалуются в Европейский суд по правам человека Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 12110
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua