Общаться с Россией нужно. Знаю как - глава украинской делегации в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ имеет навыки общения с россиянами. Фото: ЕП

Отказываться от полного общения с Россией - неправильно. Так считает глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Защищая свои интересы, необходимо знать, что происходит в мире, сказала Ясько в интервью изданию "Левый берег".

Навыки общения с россиянами депутат получила еще во время учебы в одном из московских университетов: "Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом ..." .

Осеннюю сессию ПАСЕ глава делегации планирует посетить в качестве гостя. Там уже запланированы встречи с европейскими политиками, в частности с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален. Другие депутаты, члены делегации, на сессию не поедут.

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Ясько добавила, что участие Украины в следующей сессии, подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращения России в ПАСЕ. "Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество, как стратегически важное для Украины", сказала она.

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

21 сентября стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.