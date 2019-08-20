"Обожаю сокращать бюрократию" - Нетаньяху дал совет Гройсману

Нетаньяху в рамках визита в Киев встретился с Гройсманом. Фото: djc.com.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал главе украинского правительства Владимиру Гройсману бороться с бюрократией для развития украинского бизнеса.

Об этом он рассказал после переговоров с Гройсманом в Киеве.

"Я сказал премьер-министру Гройсману... Очень важно сокращать бюрократию. Я обожаю сокращать бюрократию. Это может сэкономить миллиарды и миллиарды долларов для вашего населения. Это удовольствие", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что дерегуляция должна быть в каждой сфере бизнеса.

"Просто ваши регуляторы должны иметь оправданные правила. Возможно, стоит принять новые правила и избавиться от старых", - добавил Нетаньяху.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прилетел в Украину. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и принял участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.