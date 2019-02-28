Оборонный скандал: в коалиции заговорили о ВСК

В Верховной Раде предлагают создать ВСК по хищениям в армии окружением президента. Фото: УНІАН

В Верховной Раде нужно создать временную следственную комиссию по обнародованным журналистами фактам хищения в оборонной отрасли. Об этом с трибуны парламента заявил председатель фракции "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Это очень серьезное обвинение. Должны безотлагательно исследовать эту информацию. Общество ждет ответов на важные вопросы: были ли хищения в Укроборонпроме", - заявил представитель НФ и заявил, что эту инициативу поддержала и фракция БПП.

Бурбак заявил о рассмотрении соответствующего постановления сегодня.

"ВСК должна провести публичное расследование с приглашением генерального прокурора, САП, НАБУ, Министерства обороны, Укроборонпрома, лиц, которые были обнародованы в данном расследовании. Чтобы вся страна могла увидеть", - сказал председатель фракции НФ.

"Если факты будут подтверждены, должностные лица, которые касаются злоупотреблений должны, понести самую жесткую уголовную ответственность", - добавил Бурбак.

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