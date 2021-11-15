Обнародовали первые выводы парламентской ВСК по делу "вагнеровцев"

ВСК рекомендовала ряд мер по улучшению работы украинской разведки. Фото: censor.net

Президент Владимир Зеленский не давал приказа на отмену задержания "вагнеровцев", а руководитель Офиса президента Андрей Ермак не имел полномочий отдать такой приказ.

Утечки информации со стороны Украины не было, свидетельствует вывод временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривала дело "вагнеровцах", заявила в понедельник председатель ВСК и нардеп от "Слуг народа" Марьяна Безуглая, пишет "Цензор.НЕТ".

"Комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию "вагнеровцев" начали планировать летом 2020-го, поэтому пятый президент Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер" и "Мар", которые воевали и совершали преступления на Востоке Украины", - сказала она.

Документацию по задержанию "вагнеровцев" начали готовить только после их задержания в Минске. В связи с этим ВСК рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bellingcat выпустит расследование о задержании "вагнеровцев" в Беларуси

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси. А 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании".