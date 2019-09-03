Обмен пленными: рассказали о новой схеме

Стала известна новая схема обмена пленными. Фото: НВ

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может пройти по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с их копиями уголовных дел. За преступления будут судить заочно.

Обмен заключенными между Киевом и Москвой планировали провести по формуле "35 на 35" 1 сентября, но он не состоялся, - сообщают российские СМИ.

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"Сначала 24 украинских моряков планировали просто отправить на родину с их уголовными делами. Однако власть Украины считает уголовное преследование моряков незаконным и требует вернуть их без каких-либо условий. Тогда после консультаций со следователями ФСБ было решено отправить заключенных в Украине с нотариально заверенными копиями их уголовных дел. Так Киеву не придется прекращать уголовные дела против своих граждан, а в России украинских моряков смогут осудить заочно", - говорится в сообщении.

Среди украинцев, которые должны прибыть из российского плена, является Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму. Кроме того, должен прибыть Павел Гриб, задержанный 24 августа 2017 на территории Беларуси, Владимир Балух, задержанный ФСБ в декабре 2016 года, Николай Карпюк, задержанный 17 марта 2014 года, и 24 украинских моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также, по его данным, среди политзаключенных на борту есть Роман Сущенко.