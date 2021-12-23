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четверг, 23 декабря 2021 11:34

Обматерил полицейского - плати: в МВД придумали наказание

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Обматерил полицейского - плати: в МВД придумали наказание
Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко обругал полицейских, остановивших за нарушение правил дорожного движения его водителя на автомобиле его матери. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Скандал с неподобающим поведением нардепа Николая Галушко в отношении полицейских может закончиться введением наказания за оскорбление правоохранителей.

Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский, обратившись к Верховной Раде в Facebook.

"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон . Это будет по-европейски, справедливо и по существу", - написал Монастырский.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его основной целью является усиление административной ответственности за мелкое хулиганство. И введение отдельной правовой квалификации повторности таких действий.

Кроме того, цель законопроекта - введение административной ответственности за оскорбление полицейских, работников Государственной пограничной службы Украины при исполнении ими своих служебных обязанностей, а так же членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, во время привлечения их к охране общественного порядка .

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, остановившими за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева 18 декабря 2020 года.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".

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