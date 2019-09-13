Обличители коррупции будут получать денежное вознаграждение

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №1010 об обличителях коррупции.
Люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение. За изменения в закон "О предупреждении коррупции" проголосовали 283 нардепа, сообщает "24 канал".
Законопроект подал президент Владимир Зеленский и обозначил его как неотложный.
Изменения в закон предусматривают вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Государство гарантирует обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.
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Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Размер вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных заработных плат.
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционный суд. Решение приняли во вторник.
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