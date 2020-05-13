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среда, 13 мая 2020 21:15

Область на грани гибели: губернатор Одесской области просит помощи правительства

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Область на грани гибели: губернатор Одесской области просит помощи правительства
Глава Одесской просит помощи у Кабмина из-за засухи. Фото: FacebookГлава Одесской просит помощи у Кабмина из-за засухи. Фото: Facebook

Губернатор Одессы Максим Куцый призвал правительство помочь области чтобы не допустить банкротства агропредприятий из-за засухи.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации

Область находится на грани гибели полумиллиона га. озимых из-за засухи. Это на более 50% от общего количества посевов в регионе.

"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947-го", отмечается в сообщении.

Куцый заявил, что бюджет угрожает значительная нехватка средств, а агропредприятиям - банкротство.

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В прошлом году регион собрал 3700000 тонн урожая, а в этом, по прогнозам, сможет выйти только на 1200000 тонн.

"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн", - отметил Куцый.

"Задача № 1, которая перед нами стоит, - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашего региона. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - сообщил губернатор .

Глава региона обратился в банки с просьбой отсрочки погашения кредитов аграриям или предоставления им льготных условий.

"Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно, в сотрудничестве фермеров, ученых и государства", - констатировал Куцый.

Заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что после ослабления карантина скопления людей в наземном транспорте может привести к негативным последствиям. Из-за этого она призывает правительство открыть метро.

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