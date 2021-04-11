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воскресенье, 11 апреля 2021 15:57

Обеспечение безопасности и небезучастность к судьбам русскоговорящих - Песков о российских войсках возле Украины

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Обеспечение безопасности и небезучастность к судьбам русскоговорящих - Песков о российских войсках возле Украины
Россия стягивает войска к границе с Украиной. Фото: twitter.com

Прес-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал заявления США о концентрации российского вооружения у границ с Украиной.

Дмитрий Песков заявил о возможном начале активных боевых действий и защите русскоговорящего населения.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем.

Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - говорит Песков. Его цитирует "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

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По словам прес-секретаря Путина, Москва переброской войск к украинской границе якобы обеспечивает свою безопасность. При этом в Кремле не упоминают о своей роли в боевых действиях на Донбассе и называют войну "гражданской".

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны".

В то же время Песков добавил, что "никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны".

Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. В частности, солдаты расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. Нынешние перемещения российских военных у Украины являются самыми масштабными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Перечень вооружений, взимаемых в границы, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другие. По количеству личного состава, которые перемещают, учитывая Крым, Воронежскую, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.

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