Объяснили, почему Порошенко ветировал закон о криминале для "деревянных" контрабандистов

Объемы контрабанды украинского леса в год достигают 6-8 млрд грн. Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко наложил частичное вето на законопроект об уголовной ответственности за контрабанду леса из-за того, что нардепы всунули туда невыгодную для государства норму.

Такое объяснение дала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "112 Украина".

"Разрабатывался в Верховной Раде вроде неплохой закон, направленный на повышение уголовной ответственности за незаконную деятельность, содействие борьбе с контрабандой, повышение учета древесины, которую вырубывают. Между первым и вторым чтением "чудесные" народные депутаты решили, что необходимо "править" этот законопроект и засунули туда норму о том, что вводится очередной мораторий - теперь уже на отдельные виды древесины по некоторым категориям...

Президент наложил частичное вето - вето с предложениями только в части, касающейся введения новой нормы о дополнительном моратории на вывоз обработанной древесины из Украины. Потому что это противоречит нашим обязательствам перед партнерами. Вместе с тем поддерживает все, что касается борьбы с контрабандой, повышения уголовной ответственности", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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23 июля стало известно, что президент Петр Порошенко не подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за контрабанду леса. Глава государства вернул парламента документ со своими предложениями.