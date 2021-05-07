Объяснили, почему госсекретарь США не встретился с украинской оппозицией

Отказ американской дипломатии от встречи с украинской оппозицией является "сигналом". Фото: Reuters

Американская делегация во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном отказалась встречаться с украинской оппозицией во время недавнего визита в Киев.

Рабочий визит госсекретаря обычно предусматривает три встречи. В частности с министром иностранных дел, премьер-министром и президентом, заявил посол Украины в США Александр Чалый в эфире программы "Право на власть". В то же время представители США "всегда имеют в планах встречу с оппозицией", а также с общественностью.

"Здесь две важные вещи. Американцы поставили завтрак в парламенте. Причем они могли бы поставить встречу с Разумковым, тогда на ней были бы все главы фракций, в соответствии с протоколом Рады. Но они не хотели предоставлять особого статуса спикеру украинского парламента. Они попросили встречу с руководителями парламентских фракций. Тем самым подчеркнув, что они выступают за определенное единство во власти", - пояснил Чалый.

По его словам, отказ американской дипломатии от встречи с украинской оппозицией является "сигналом", что она "не признает существование в Украине какой-то оппозиции".

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В Киеве с визитом находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с главой МИД Украины, предстоятелем ПЦУ и президентом Владимиром Зеленским.