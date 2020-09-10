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Объединению демсил в Киеве мешает неопределенность УДАРа и "Голоса" - эксперт

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Объединению демсил в Киеве мешает неопределенность УДАРа и &quot;Голоса&quot; - эксперт
Журналистка Янина Соколовская: "Главная интрига выборов в Киеве - кто пойдет в голове списка "ЕС" - или Марина Порошенко, или Петр Порошенко". Фото: Патриоты Украины

Объединению демократических сил в Киеве вокруг партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" мешают "чубления" между собой политических сил "Голос" и "Удар".

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявила журналистка и политологиня Янина Соколовская.

Эксперт отметила, что главная интрига выборов в Киеве - "кто пойдет во главе списка "ЕС" - или Марина Порошенко, или Петр Порошенко, или объединятся вокруг "ЕС" демократические силы" сохраняется из-за розконсолидованности других демократических партий.

"Пока мы видим только чубления и попытки "Голоса" и "Удара" доказать, что они чего-то стоят сами по себе, а не создать единый демократический мощный кулак", - заявила Соколовская.

Напомним, что ранее партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу о подписании Меморандума единства украинских сил и призвала к консолидации все патриотические организации, движения и партии на выборах.

Также жена пятого президента Петра Порошенко - Марина - впервые появилась в видеоролике, который "Европейская солидарность" продвигает в соцсетях. Журналисты оценили это как зондирование реакции широкой аудитории на возможность Марины Порошенко возглавить список партии в Киевсовет.

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