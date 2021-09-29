ОАСК открыл производство по иску Порошенко к Bihus.info - адвокат Головань

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань: "Bihus.info - ответчик в административном процессе". Фото: YouTube

Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против ОО "Том 14", где истец требует обнародовать так называемые "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань.

Он также обнародовал соответствующее постановление суда.

"Bihus.info - ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынуждено открыла производство по административному делу по нашему иску к Bihus.info (настоящее название - Общественная организация "Том 14"), где мы требуем обнародования так называемых "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", - пишет Головань в сети Facebook.

По словам адвоката ни одно из видео Бигуса таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл.

"Настоящий вид переданных Bihus.info файлов засвечены на тех же видео (см. скриншоты). Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде", - объясняет адвокат.