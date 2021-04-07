О деятельности Семенченко знали в СБУ

Апелляционный суд оставил под стражей Семена Семенченко. Фото: unn.com.ua

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что о его деятельности, которую следствие называет незаконным, было известно Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам.

"То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит - это вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали", - сказал Семенченко во время апелляционного заседания деле ПВК, пишет hromadske.

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Он отметил, что ему не оставляют выбора и впоследствии он озвучит информацию с фамилиями, которая может навредить национальной безопасности Украины.

"Мы хотели, чтобы ребята, которые возвращаются с войны - не спивались, а не стрелялись, а имели нормальные условия, нормальный заработок", - сказал Семенченко.

По его словам, подозрение является политической и он связывает обвинения с тем, что в феврале в Беларуси вышел сюжет, где его обвиняли в связях с повстанцами, которые действовали якобы против режима Лукашенко и озвучили информацию о том, что он тренирует их на базе под Киевом.

"Потом одного из тех, кого связывали со мной Николая Автуховича, арестовали за терроризм и активно началась фальсификация нашего дела в Украине", - сказал Семенченко.

Адвокаты Семенченко в апелляционной жалобе просили освободить из-под стражи подзащитного.

"Нет четких доказательств, которые бы указывали на то, что лицо совершило преступление. Для всех очевидно, что это больше политическое преследование чем уголовное", - отметили адвокаты Семенченко.

Прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк отрицал в удовлетворении апелляционной жалобы, подчеркивая рисках его побега и уничтожения вещественных доказательств. Апелляционный суд оставил под стражей Семена Семенченко.

24 марта СБУ сообщила, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование - "частную военную компанию". "ПВК" якобы занималась "ввозом вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам". 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения по этому делу. Его отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога.