О чем будут говорить Трюдо и Зеленский в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Торонто будут искать способы увеличить количество рабочих мест.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с Президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах ", - заявивТрюдо анонсируя переговоры.

Во время переговоров также обсудят "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация безопасности в регионе", передает Укринформ

Зеленский будет находиться с визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и багатостронних встреч.

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Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Он отметил, что пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи.