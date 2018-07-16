Нынешняя Конституция Украины не легитимна - Шаповал

Владимир Шаповал убежден, что для написания новой Конституции будет достаточно три года. Фото: Liza.ua

Действующая редакция Конституции Украины не легитимна. Новый проект Основного закона должен быть одобрен Верховной Радой и утвержден украинским народом на референдуме.

Такое убеждение высказал доктор юридических наук Владимир Шаповал на пресс-конференции по изменению Конституции 16 июля.

"У нас нет сегодня легального текста Конституции. Что бы ни говорили и как бы ни пытались этот факт скрыть. Мы имеем текст, принятый в очень сомнительный способ. 22 февраля 2014 года Верховная Рада впопыхах, без обсуждения приняла закон "О возобновлении действия отдельных положений Конституции". Этот акт не обсуждался в комитетах и ​​не проходил какие-либо процедуры. По официальным данным, за него проголосовали более 300 народных депутатов. При этом в зале их было примерно 230", - пояснил Шаповал.

Он отметил важность вносить изменения в Конституцию по процедуре, прописанной в ее 13 разделе.

"Это не будет продукт президента или Верховной Рады. Важно, чтобы это был общественный продукт. Многие политики говорят об общественном договоре, но мало кто осознает его суть. Этот тезис напоминает абстракцию. Конституция приобретает характер общественного договора, когда подготовка текста является транспарентной и обязательно доносятся до общества знаки и импульсы: что и почему происходит. Потому что когда политики собираются и решают вопрос "что делать и как изменить власть в пользу текущего момента" - это не общественный договор. Он юридически оформляется, когда Конституция утверждается на референдуме", - предлагает Шаповал.

Он убежден, что для написания новой Конституции будет достаточно три года.

"Важно, чтобы этот процесс был определен во времени. В конституционном акте должно быть предостережение, что организация власти, сам конституционный акт действуют в течение трех лет. Трехлетний период - это период подготовки и принятия новой редакции Конституции Украины", - отметил эксперт.

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Президент Петр Порошенко 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и НАТО. В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств. Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.