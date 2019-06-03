Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами - Баканов

Автор: unian.ua Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов призывает к сотрудничеству журналистов

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов призывает к сотрудничеству журналистов.

"Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами. Поэтому хочу пригласить всех журналистов-разоблачителей к сотрудничеству", - заявил он на брифинге, сообщает Украинская правда.

"Если у вас есть материалы о преступлениях, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в Службу безопасности Украины. Мы будем их обрабатывать и информировать - в том числе, и с вашей помощью, - общество о состоянии таких расследований", - добавил Баканов.

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Чиновник призвал журналистов сообщать о фактах давления на малый и средний бизнес: "Эту практику просто нужно прекратить. Если вы имеете факты такого давления - обращайтесь, мы с удовольствием рассмотрим эти материалы".

"Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", - заявил он.

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины главы партии "Слуга народа" и своего друга Ивана Баканова.