Нужно ли Минагрополитики аграрной житнице Европы?

Одной из основных задач для Министерства является разработка и внедрение стратегии развития аграрного сектора до 2030 года. Фото: Facebook

В конце прошлого года на заседании правительства 28 декабря был поддержан проект постановления № 1344 об отмене решения о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (далее - Минагрополитики) путем присоединения к Минэкономики, фактически предоставив старт созданию профильного аграрного министерства, а за две недели до этого 17 декабря постановлением Верховной Рады Украины Романа Лещенко назначен на должность главы Минагрополитики.

"Наша стратегическая задача - полноценно восстановить в ближайшие месяцы работу профильного Министерства и привлечь команду проевропейского типа с четким функционалом без наличия разного рода хозяйственных функций, которые не свойственны Министерству как институту. Ключевая задача - это исключительно формирования политик в агросекторе. И эту миссию мы выполним", - подчеркнул Лещенко.

Среди основных приоритетных задач для Министерства и всей отрасли на 2021 он назвал запуск земельной реформы, запуск Национального проекта орошения и мелиорации на Юге Украины, разработка и внедрение стратегии развития аграрного сектора до 2030 года и новые экспортные рынки для Украины.

Возрождение Минагрополитики должно завершиться к 1 февраля, однако по настоящее время этот процесс тормозится? Сразу же в профессиональных аграрных кругах и у общественности возник вопрос: почему правительственные лозунги не совпадают с реальными действенными шагами? Аграрный вектор страны перестает в дальнейшем быть общегосударственным приоритетом, а лишь молчаливо продолжит держаться в длиннющей очереди отраслей экономики? На развитие такого вектора в огромной структуре Минэкономики и в дальнейшем будет направлена ​​работа только двух директоратов и одного Департамента.

К сожалению это реалии, но прагматичное понимание лучшего будущего для аграрной отрасли экономики, и реальное позиционирование в долгосрочной перспективе Украины на карте Европы и не только, требует реального возрождения такого института как Минагрополитика.

На днях амбициозные планы министра начали постепенно воплощаться в жизнь, в частности, по информации Правительственного портала, в рамках недавнего визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Объединенные Арабские Эмираты, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко подписал Меморандум о взаимопонимании с ключевым государственным инвестиционным фондом ОАЭ компанией Mubadala, управляющий портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом, в размере более $850 млрд.

Подписание Меморандума направлено на развитие международного партнерства в сфере безопасности пищевых продуктов, развития торговых отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, 14 февраля в рамках визита подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром и Министерством изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов.

"Указанный Меморандум направлен на усиление сотрудничества и укрепления отношений между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами и будет способствовать улучшению экономического и социального развития обоих государств", - говорится в сообщении Госгеокадастра.

Во вчерашнем своем выступлении во время обсуждения Национальной экономической стратегии - 2030 "Развитие аграрного сектора" министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко раз поднял вопрос: кто же занимается аграрной отраслью ?! И отметил, что Министерство аграрной политики создается не для конкретного лица. Это нужно стране, где в прошлом году были мизерные инвестиции в агросектор. В стране, где сегодня как никогда нужна единая система координат и реформирования ключевых отраслей. - значится на официальной странице министра в Facebook.

Переход профильного министра от слов к действиям, еще раз подтверждает, что Министерству аграрной политики и продовольствия Украины быть, а аграрные позиции Украины не только на Европейской карте, но и на мировой только усиливаться.

"Мы движемся исключительно в фарватере выполнения целей и задач программы Президента и Правительства, и именно в этих ключевых стратегических целях мы видим дальнейшее развитие аграрного сектора", - подчеркнул руководитель Минагрополитики.