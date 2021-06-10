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"Нужно больше, чем разговоры": эксперт оценил подготовку к саммиту Крымской платформы

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&quot;Нужно больше, чем разговоры&quot;: эксперт оценил подготовку к саммиту Крымской платформы
"Хорошо, что тема Крыма публичная и Украина не отступается от того, что полуостров - украинский", говорит Александр Хара. Фото: "Слово и дело"

Создание Крымской платформы показывает, что украинская власть не отступается от полуострова. Но важно, смогут ли исправить ошибки предшественников. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

"Власть решила что-то создать, кроме разговоров об оккупации Крыма. Хорошо, что эта тема публичная и Украина не отступается от того, что Крым – украинский. Большое количество западных партнеров, которые разделяют цели украинской инициативы, согласились участвовать. Важно, чтобы они были готовы помогать не только политическими средствами", – говорит Хара.

Также добавляет: "Команда президент Владимира Зеленского, как и любого политика, пытается показать, что делает больше для общества. Мы увидим много пиара. Но важно – что действительно собираются делать? исправят ли предыдущие ошибки? Далее следует строить стратегию возвращения Крыма политико демократической путем и заниматься реформированием военно-морских сил, обороны. ВСУ будут задействованы в любом случае деоккупации полуострова. Это будет не завтра, но надо готовиться".

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Эксперт отмечает, что тематика мероприятия включает несколько важных вопросов. "В частности, права человека. Менее проработаны вопросы – вопросы безопасности. Они связаны с угрозами милитаризации Крыма Россией. С точки зрения, как Украина и западные партнеры этому будут противостоять. В том числе, усиление обороноспособности Украины", – говорит Хара.

И добавляет: "Также важные решения, которые делают невозможным правовое легализацию аннексии, чтобы у нас была гармоничная политика Запада и Украины в отношении России. Москва пытается различными способами легитимизировать свою аннексию. Привозит депутатов французского парламента и других марионеток, чтобы показать, как те вроде бы признают российским Крым. РФ де-факто аннексировала Азовское море, запретила государственным и военным судам пересекать Керченский пролив. Должна быть реакция на эту длительную блокаду моря. Это связанный с Крымом вопрос".

Правительство должно начать исправлять ошибки предшественников, говорит Хара. "В частности, позорная вещь – свободная экономическая зона в оккупированном Крыму. Сделана для того, чтобы не потерять собственные интересы на этой территории. Это перекликается с "записями Медведчука", которые обнародовали журналисты. Там, в частности, через Виктора Медведчука передавали недовольство действиями граждан, которые обесточили Крым. Сейчас стоит вопрос подачи воды на полуостров – этого нельзя делать, пока он аннексирован".

23 августа должен состояться учредительный саммит Крымской платформы. Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ вызовам растущих усиления международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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10
июня

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