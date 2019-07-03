Новым президентом европейского парламента стал бывший журналист

Новым президентом Европарламента выбрали Давида Сассоли. Фото: Википедия

Европарламент избрал нового президента - 63-летнего Давида Сассоли, представителя Италии. Его выдвинула политическая группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Он получил 345 голосов парламентариев из 334 необходимых, пишет tsn.ua.

Бывший президент Антонио Таяни объявил имя нового президента и поздравил его.

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"Господин Сассоли получил абсолютное большинство голосов - он новый президент Европейского парламента. Я поздравляю его с избранием и желаю большого успеха", - заявил он.

Давид Сассоли работал журналистом. 2009-го пошел в политику. Был выдвинут в Европарламент от Демократической партии.

На саммите ЕС лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета. Он должен заменить на этом посту Дональда Туска. Туск сообщил об этом в Twitter. "Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета", - говорится в сообщении.