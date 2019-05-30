Новым членом Нацсовета назначили владельца регионального канала

По Максима Оноприенко проголосовали 233 нардепа. Фото: youtube.com Телеканал TV5

Верховная Рада Украины назначила Максима Оноприенко новым членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

За него проголосовали 233 нардепа, сообщает РБК-Украина.

Так, в ходе рейтингового голосования больше всего голосов набрала кандидатура Максима Оноприенко. После этого глава парламента поставил на голосование вопрос его назначения членом Нацсовета.

Оноприенко Максим Валентинович - украинский продюсер кино-, телепроизводства, генеральный директор Запорожской независимой телерадиокомпании "TV5". Недавно вещание канала полностью перешло на украинский язык. Работники специально закончили языковые курсы.

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4 мая на тот момент президент Украины Петр Порошенко уволил главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко так, как тот подал в отставку.

Он отметил, что одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019-го. После этого Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Нацсовета.