Новый закон о выборах будет замечательным розовым замком - Юлия Мостовая

Юлия Мостовая: Есть теория и есть практика. Какое гениальное избирательное законодательство мы бы не придумали, все дело в людях. Должны менять себя и помогать делать это окружающим. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Какое б избирательное законодательство не приняла Верховная Рада, его могут использовать недобросовестные политики.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала главный редактор издания "Зеркало недели" Юлия Мостовая.

"Я считаю, что всегда дело в качестве человеческого материала. Если мама с папой научили человека не воровать, если он имеет уважение к закону, обостренное чувство справедливости и компетентность, то не важно, кто и как его назначил или избрал. Он пошлет любого. Потому что имеет силу отказаться от соблазнов.

Если же это жадный трус и карьерист, все будет наоборот. Мы когда-то с Сергеем Рахманиным (заместитель главного редактора "Зеркала недели". - Gazeta.ua) убивались за то, чтобы ввели пропорциональную систему. Впереди в списке должна идти какая-то харизматическая София Михайловна Ротару, а за ней - отряд "очкариков": юристов, экономистов. Они не имеют денег, харизмы или подлости, чтобы пробиться по мажоритарке. И только "вагончиками" смогли бы зайти в парламент и стать эффективными законодателями. Но в реальности пропорционалка закончилась тем, что олигархи купили места в этих списках своим охранникам, любовницам и пресс-секретарям", - отметила журналистка.

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Украинцы голосуют за мажоритарных депутатов и местную власть в обмен на ремонт дорог и подъездов, сделанный за их же деньги, подчеркнула Юлия Мостовая.

"Романтические сторонники мажоритарки хотели, чтобы политики были ближе к избирателям. Получилось, что округа покупают под корень. Отношение многих людей к мажоритарным депутатов и власти - натуральный обмен. На бабки, асфальт, детские площадки или ремонт в подъезде. А деньги чьи? Ваши же! Те, что вы в зарплатах и пенсиях недополучили. А мы пытаемся придумать новый закон о выборах, который будет прекрасным розовым замком. Если его примут. Но замок разрушит бульдозер реальности. С покупкой голосов на мажоритарке, только с партийными кандидатами, которые будут жрать друг друга. Есть теория, а есть практика. Какое гениальное избирательное законодательство мы бы не придумали, все дело в людях. Должны менять себя и помогать делать это окружающим. Надо выйти из Facebook в общество бабушек и мам. Говорить с ними, убеждать их. Потому что они делают выбор, подвергаясь излучению телевизоров", - сказала она.

Большое интервью с Юлией Мостовой читайте в журнале "Країна" от 3 мая.