Новый спикер Зеленского попытается не повторять скандалов Мендель

Брифінг Сергій Никифоров зібрав у п'ятницю ввечері.

Новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров обещает коммуникацию с журналистами, но СМИ "не будут звать, если не будет чего рассказать". Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Подобный брифинг - это как раз одна из главных задач, которую на меня положили. Мы планируем делать их регулярными.

Насколько регулярными они будут, сейчас пока сказать не могу, Офис президента хочет их проводить чаще. Все зависит от наполнения. Мы не будем вас звать сюда, если нам будет нечего рассказать", - обратился Никифоров.

"Мой функционал - как у классического пресс-секретаря - я провожу брифинги, сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую, доношу месседжи от Офиса президента. Если что-то происходит внепланово, не успеваем собрать брифинг, что-то нужно прокомментировать индивидуально - так же это буду делать я", - сказал новый спикер главы государства.

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О бывшем пресс-секретаре президента Юлии Мендель он ответил:

"Лично я не сталкивался, не сотрудничал как журналист с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет.

То, что, возможно у нее были какие-то публичные такие, ну как бы бы их сказать (журналистка говорит: "Скандалы". - Gazeta.ua), ну не будем называть их скандалами. Я попробую их не повторять".

При ответе пресс-секретарь улыбнулся. Кроме того, он заявил, что не будет читать книгу Мендель: "У меня мало времени. На книгу госпожи Юлии точно сейчас времени не будет".

Также Никифоров рассказал, что дата встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом "на стадии согласования".

Спикер президента извинился перед журналистами.

"Простите, что такой запыхавшийся", - сказал Сергей Никифоров.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Никифорова пресс-секретарем 9 июля. По образованию новый спикер главы государства - журналист. Юлия Мендель известна тем, что препятствовала работе журналистов.