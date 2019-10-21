Новый руководитель НАПК обещает "быстро очистить" власть

Наталья Новак руководит НАПК со вчерашнего дня.

Временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак говорит о "быстром очищении власти".

Об этом она заявила на брифинге в понедельник.

"Большая задача - перезапустить работу НАПК. Потому что агентство не может не работать это время, пока будет проведен конкурс. Надо работать гораздо эффективнее, чем предыдущий состав", - сказала она.

По словам Новак, "промониторят как можно больше деклараций".

"Хотим сделать акцент не просто на все декларации, а отбирать именно те декларации, где есть наибольшие риски коррупции. Что позволит гораздо быстрее очистить власть", - заявила в.и.о. председателя НАПК и указала на сотрудничество с НАБУ и прокуратурой.

"Сейчас идет очистка прокуратуры, переформатирование судов. Должны именно смотреть те декларации. Если коррупционер находится в этих органах, то никакой борьбы с коррупцией не будет. Сейчас получили доступ к реестрам", - добавила Новак.

Также руководитель НАПК вспомнила о законе о обличителях.

"Думаем, что все же граждане будут сознательными и будут предоставлять информацию с подтвержденными фактами", - сказала чиновник.

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В отчетах 58 политических партий, в частности в четырех парламентских нашли нарушения. НАПК проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал этого года.